Génesis Tapia presume su lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Génesis Tapia, ex chica reality y abogada de profesión, compartió en sus redes sociales fotos y videos mostrando uno de sus logros personales: un lujoso auto que se autoregaló por su cumpleaños.
La exmodelo exhibió con orgullo su nueva camioneta de lujo, destacando que este logro es fruto de su esfuerzo y perseverancia, reflejando su satisfacción por alcanzar metas importantes en su vida personal y profesional.
LEE MÁS: Guadalupe Farfán, exactriz de ‘AFHS’, confirmó relación con excompañero del elenco: "Los rumores son ciertos"
Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños
La exintegrante de Bienvenida la tarde compartió en sus redes fotos y videos mostrando su felicidad junto a su nueva camioneta. En Instagram, la esposa de Kike Márquez resaltó que su crecimiento personal y profesional ha sido clave para alcanzar sus objetivos.
La abogada, quien recientemente inauguró su propio estudio jurídico, acompañó la publicación con un mensaje especial por su auto. " ¡Primer regalo de cumpleaños! Nuevamente, toda la gloria y la honra es para mi Dios, sin las fuerzas que me brinda día a día, me sería imposible seguir en pie luchando por mis sueños..."
Además, lo compartió en TikTok con un video donde expresó: "Comenzamos el 2026 con toda la bendición de mi padre celestial. Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar, lo demás no importa, cree en ti y nunca dejes de enfocarte en cumplir tus sueños." La publicación recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores, destacando el mensaje afectuoso de Kike Márquez: “Disfrútalo, mi amor, te mereces eso y mucho más”.
TAMBIÉN LEE: Bettina Onetto arremete y confirma que sí habló mal de Sergio Galliani: "Es antipatiquísimo, pedante"
Kike Márquez y Génesis Tapia: 9 años de amor y reconciliación
La abogada había revelado que logró reconciliarse con su esposo, el empresario Kike Márquez, tras un periodo difícil en su relación. El 19 de septiembre, actualizó su estado sentimental en Facebook, confirmando que sigue casada con él.
En Instagram compartió una foto donde aparecen tomados de la mano, acompañada del mensaje de Kike expresando su compromiso de seguir luchando por su relación. Él también publicó la imagen junto al texto: “El amor no es una pelea, pero vale pelear por él, así que seguiré luchando por nuestro amor @/gtapiasosa. Ya 9 años juntos, con muchas altas y bajas, pero seguimos juntos por la gracia de Dios”.