¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? “Un tema de respeto”

La actriz y cómica Bettina Onetto admitió ante 'Amor y fuego' que sí se refirió de mala manera a Sergio Galliani, pese a haberlo negado días atrás.

    Bettina Onetto vuelve a estar en el ojo público tras confirmar que sí realizó comentarios negativos sobre Sergio Galliani. La actriz se convirtió en protagonista de un audio viral en redes, donde calificaba de manera despectiva al actor de Al fondo hay sitio. Inicialmente intentó minimizar la situación, asegurando que todo era un malentendido, pero los recientes acontecimientos han cambiado la percepción del público sobre este polémico episodio.

    wapa.pe

    Bettina Onetto afirma que sí habló mal de Sergio Galliani en polémico audio

    Durante la emisión del programa Amor y fuego del viernes 30 de enero, Bettina Onetto admitió que efectivamente habló de manera poco favorable sobre Sergio Galliani. "Lo escucharon porque lo dije, es antipatiquísimo", declaró, confirmando que su opinión negativa del actor se origina en una experiencia de hace 14 años.

    La situación dio un giro durante el estreno de la obra teatral La Suite, dirigida por Galliani, cuando Onetto sorprendió al ratificar públicamente la veracidad del audio filtrado. En declaraciones a Amor y fuego, aclaró que sus comentarios no fueron sacados de contexto ni malinterpretados:

    Yo siempre lo digo, él lo sabe, desde que lo conocí es medio pedante, no saluda. Él es así y yo hablo así, pero no pasa nada”, expresó, señalando que su percepción no ha cambiado y que ya conversó directamente con él.

    wapa.pe

    Además, reafirmó su opinión personal sobre el esposo de Galliani, describiéndolo como “pesado”, “chinchoso” y de carácter difícil de descifrar, aunque aclaró que nunca sufrió maltrato. Sobre su comunicado en Facebook, criticó la interpretación de los medios, en especial de Amor y fuego, asegurando que su mensaje fue mal leído.

    Bettina Onetto aclara polémico audio sobre Sergio Galliani

    Ante la polémica por el audio filtrado, Bettina Onetto recurrió a sus redes sociales para aclarar su postura sobre sus comentarios hacia Sergio Galliani. En un comunicado publicado en Instagram, lamentó que un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, se difundiera sin permiso y fuera malinterpretado.

    El audio que fue emitido corresponde a un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua”, indicó. Además, aseguró que no hubo ninguna falta grave ni hecho denunciable, y reveló que ya conversó directamente con Galliani, aclarando la situación entre ambos.

    Bettina Onetto arremete y confirma que sí habló mal de Sergio Galliani: "Es antipatiquísimo, pedante"
    ;