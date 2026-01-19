Valeria Piazza se quedó sin viajar a Australia por insólita razón: "Pensé que era más sencillo"

Valeria Piazza reveló que le negaron la visa a Australia pese a su carrera en TV y se quedó con pasajes y hoteles pagados.

Lo que iba a ser un viaje soñado terminó convirtiéndose en una experiencia frustrante para Valeria Piazza. La conductora de televisión reveló en pleno programa que no podrá viajar a Australia luego de que las autoridades migratorias le negaran la visa, pese a contar con documentos de ingreso a otros países y una carrera consolidada en el Perú.

Valeria Piazza cuenta por qué le negaron la visa a Australia

Durante su participación en Espectáculos de Verano, la exMiss Perú explicó que asumió que el trámite sería sencillo debido a que ya posee visas vigentes para Estados Unidos y Nueva Zelanda. Sin embargo, el proceso resultó mucho más estricto de lo que imaginó.

“Pensé que el trámite para Australia iba a ser súper fácil y la verdad es que no. Me faltó meter papeles para justificar que yo tengo un trabajo acá, poner tal vez estados de cuenta”, relató ante cámaras.

Según detalló, Migraciones le solicitó pruebas más contundentes que acreditaran su arraigo en el país y que demostraran que no tenía intención de quedarse a vivir en Australia, algo que —según admitió— no sustentó adecuadamente en su solicitud.

Se quedó con pasajes y hoteles pagados tras la negativa

La conductora no ocultó su decepción al contar que ya tenía todo listo para el viaje, incluidos vuelos y hospedaje, los cuales no pudo recuperar tras la negativa del visado.

“Era bastante complicado… me quedé con todo, con mis pasajes, con mis hoteles y todo pagado”, expresó visiblemente afectada.

A modo de advertencia para quienes planean viajar al extranjero, Valeria decidió compartir su experiencia para evitar que otros cometan el mismo error durante el trámite migratorio.

“Si se van a Australia ya saben lo que me pasó a mí (…) ya no me voy, ya me aprendí la lección”, concluyó.