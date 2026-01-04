Tony Rosado se accidenta en Arequipa y su esposa tranquiliza a sus seguidores: "Tiene una fortaleza enorme"

Tony Rosado sufrió un accidente de tránsito en Arequipa al iniciar el 2026. Su esposa Susan Pacheco confirmó que solo tuvo golpes leves y sigue trabajando.

El inicio del 2026 no fue sencillo para Tony Rosado, quien pasó de celebrar el Año Nuevo rodeado de música y trabajo a vivir horas de verdadera angustia. El popular intérprete de cumbia sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba por el sur del país, un hecho que generó alarma entre sus seguidores y encendió las redes sociales.

El incidente ocurrió el sábado 4 de enero, cuando el cantante se encontraba en la región Arequipa cumpliendo compromisos artísticos propios de la temporada. Aunque en un primer momento no se conocían detalles de su estado de salud, la preocupación creció al difundirse imágenes del vehículo seriamente dañado tras el impacto.

El accidente que alarmó a sus seguidores en Arequipa

Según información difundida por el medio La Karibeña, el accidente se produjo a la altura de Matarani, cuando Tony Rosado se dirigía rumbo a la provincia de Camaná luego de una presentación. Las circunstancias exactas del choque no fueron precisadas, pero las fotografías del automóvil evidenciaron la fuerza del impacto en la parte frontal.

Ante la ola de especulaciones, fue su esposa Susan Pacheco quien decidió romper el silencio y aclarar la situación, compartiendo imágenes del vehículo y un mensaje que llevó tranquilidad a los seguidores del cantante.

El mensaje de Susan Pacheco y la fortaleza del cantante

A través de sus redes sociales, Susan Pacheco confirmó que, pese a lo aparatoso del accidente, el músico solo sufrió golpes leves y logró continuar con su agenda artística. En su publicación destacó la fortaleza física y emocional del artista frente al difícil momento.

“Tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fueron golpes. Él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga”, escribió Pacheco, dejando en claro que el susto no pasó a mayores.