El periodista ecuatoriano destacó que Christian Cueva llegó y salió del club de Guayaquil en condiciones físicas deficientes.

    Christian Cueva es criticado tras salir de Emelec | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Christian Cueva volvió a estar en boca de todos en Ecuador, pero no precisamente por un buen motivo. Un reconocido periodista se despachó con un análisis que terminó dejando por el suelo al futbolista peruano, quien fue criticado por su aspecto y desempeño físico.

    Periodista ecuatoriano lanza fuerte crítica al desempeño de Christian Cueva en Emelec

    La etapa de Christian Cueva en Emelec continúa generando cuestionamientos, especialmente entre la prensa deportiva ecuatoriana. En un reciente informe difundido por 'Magaly TV, la firme', se recogieron comentarios contundentes de un reconocido comunicador que analizó sin filtros el rendimiento y la condición física del mediocampista peruano durante su estadía en el club de Guayaquil.

    En el programa ‘De Una’, el comentarista deportivo Santiago Bucaram señaló que el estado físico de Cueva fue un problema desde su llegada y también al momento de su salida.

    “Dejar de mentir (Emelec) que llegaba a las 4 de la mañana (el peruano) abría Samanes se ponía a hablar flexiones y abdominales. Cueva vino gordo y se fue más gordo”, manifestó.

    Tras estas declaraciones, Bucaram instó a la institución a tomar distancia de perfiles de jugadores que, según él, no aportan al proyecto deportivo por falta de compromiso. En ese sentido, recomendó que el club “aprenda y se olvide de estos jugadores sin ganas, que ya están en los últimos años de su carrera”.

    Christian Cueva sorprende al combinar música y giras en diciembre

    Christian Cueva ha decidido cerrar el año de una manera poco común para un futbolista profesional. Tras su regreso al Perú, el mediocampista anunció que dedicará parte de diciembre a presentaciones especiales que unen entretenimiento y cercanía con sus seguidores, bajo el nombre de “Tour Cervecero”, el cual recorrerá distintas ciudades del norte.

    En conversación con el programa de YouTube 'La Manada', el jugador explicó que ya tiene varios shows confirmados. “Vamos a estar en Trujillo, Piura, Huamachuco, mi tierra. Tengo cuatro fechas fuertes por ahí”, detalló. Además, aclaró que esta serie de presentaciones solo se llevará a cabo en diciembre, previo a volver a enfocarse en su carrera deportiva.

    Pero eso no es todo. Cueva también adelantó que su incursión en la música continúa creciendo, pues dentro de poco estrenará un tema grabado junto a Pamela Franco. “Era algo que queríamos hacer los dos. A mí me gusta la música, vengo de una familia a la que le gusta… Hemos hecho una canción inédita que se va a lanzar pronto”, aseguró entusiasmado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

