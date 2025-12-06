Anuel AA empezó concierto a las 3 a.m. y genera avalancha de críticas por hacer esperar casi 6 horas a los asistentes

El concierto de Anuel AA en la Arena Monumental de Ate terminó en caos: seis horas de retraso, congestión en Javier Prado, quejas masivas y una productora que tuvo que salir a dar explicaciones mientras el artista recién apareció en escena casi a las 3 a. m.

Situación hizo recordar a la tardanza de cuatros de Residente en el 2011. | Composición Wapa

Lo que debía ser una de las noches más esperadas del año terminó convirtiéndose en una jornada de frustración para miles de fanáticos. El show de Anuel AA en la Arena Monumental de Ate, programado inicialmente para las 10:30 p. m. del viernes 5 de diciembre, sufrió un retraso que se prolongó hasta casi las 3:00 a. m. del sábado, generando molestia, aglomeraciones y un severo colapso vehicular en la avenida Javier Prado Este.

Desde temprano, seguidores del artista puertorriqueño se congregaron en el recinto con el entusiasmo de disfrutar un espectáculo multitudinario. Sin embargo, conforme avanzaban las horas—y sin información clara por parte de los organizadores—la exasperación comenzó a hacerse evidente en las tribunas. “Sí se ha demorado bastante, yo llegué como a las 9:30 y recién avisaron que él estaba en Lima”, relató una asistente agotada tras la extensa espera.

La situación también impactó de forma significativa a los residentes cercanos, quienes denunciaron que el ruido del evento se extendió hasta la madrugada, dificultando el descanso en la zona.

¿Por qué Anuel AA llegó tan tarde al concierto?

El propio Anuel AA aclaró, ya sobre el escenario, que su retraso no tuvo que ver con problemas de producción local. Según explicó ante el público, su llegada se retrasó por complicaciones aéreas y trámites migratorios: el artista recién pisó el Aeropuerto Jorge Chávez a la 1:30 a. m., para luego trasladarse directamente a la Arena Monumental. La presentación finalmente comenzó a las 2:55 a. m.

Mientras tanto, el costo de los taxis y servicios informales se disparó. Algunos asistentes denunciaron tarifas de hasta S/ 100 para salir de la zona, lo que obligó a muchos a caminar largas distancias o esperar horas para encontrar transporte.

La productora responde a las críticas

Ante la presión en redes sociales, Iguana Producciones Perú emitió un comunicado a las 10:45 p. m., explicando los motivos de la demora: “Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, señalaba el pronunciamiento, donde también pedían paciencia a los asistentes.

Una vez en el escenario, Anuel AA cantó durante aproximadamente hora y media, desplegando sus principales éxitos y ondeando la bandera peruana, gesto que calmó parcialmente la molestia del público.

Retrasos en España y otros antecedentes de la gira

Este incidente no es aislado. La gira internacional del cantante ya había generado críticas, como ocurrió el 23 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, donde ofreció un concierto de solo una hora y quince minutos. Allí, la organización también informó retrasos atribuidos al artista, mientras medios extranjeros reportaron cancelaciones y shows de corta duración durante su paso por España.