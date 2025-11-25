Tula Rodríguez SE QUIEBRA en cumpleaños 17 de su hija Valentina y le dedicó emotivo mensaje

Tula Rodríguez compartió en sus redes sociales un video lleno de melancolía y mucho orgullo por los logros de su única hija, quien está a puertas de irse a estudiar al extranjero. En el video también se recuerda a su padre.

La expresentadora de TV Tula Rodríguez emocionó a sus seguidores al dedicar un conmovedor mensaje lleno de amor a su hija Valentina Carmona por su cumpleaños número 17, recordando la memoria de Javier Carmona, su padre fallecido, festejando los logros de la menor, quien está por viajar al extranjero para sus estudios universitarios. La artista compartió en sus redes sociales un video con imágenes del crecimiento de su menor hija, acompañado de palabras que manifiestan su orgullo como nostalgia ante la inminente partida de su hija.

“Hoy cumples 17 años… me pregunto en qué momento creciste tan rápido”, expresó Rodríguez, y agregó: “Quiero que lleves siempre en el corazón a tu papá porque estoy segura de que desde el cielo está profundamente orgulloso de ti”.

El mensaje provocó muchas reacciones en redes sociales, hasta incluyó una promesa de apoyo incondicional: “Siempre te voy a amar… aquí voy a estar con el alma abierta y con los brazos listos para abrazarte cuando regreses”, compartió la exvedette en su cuenta de Instagram.

Rodríguez además resaltó que Valentina está a punto de culminar sus estudios y viajar fuera del país, señalando lo orgullosa que se siente de sus avances y la relevancia de seguir honrando la memoria de Javier Carmona en cada nuevo capítulo que les toque vivir.

Así celebró Tula Rodríguez el cumpleaños 17 de su hija Valentina

La casa de Tula Rodríguez, en Lima, fue el escenario escogido para celebrar el cumpleaños de Valentina Carmona, una reunión que congregó a familiares, amigos íntimos y personas cercanas a madre e hija. El ambiente estuvo cargado de emoción y estuvo acompañado de costumbres ya arraigadas en la familia, como la decoración de la mesa central con el nombre de Valentina, un gesto que Rodríguez repite cada año en homenaje a su hija.

“Todos los años lo pongo, todos los años ‘Valentina’, que es su nombre, y adelante su tortita. Así es que hay una foto linda que es cuando Valentina está ahí con su papito”, relató la conductora. La lista de invitados fue decidida íntegramente por la propia Valentina, quien quiso compartir este momento especial con personas significativas en su vida.

“Es Valentina, quien siempre me dice, quiero que invites a ellos, a tal, a tal, a tal. De verdad que la lista de hoy ha sido 100% decidida por Vale, por todo el cariño que les tiene, por lo que significa para nosotros a lo largo de nuestras vidas”, explicó Rodríguez en la reunión.