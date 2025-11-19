Luigui Carbajal confesó haber sido infiel antes de revelarse el video de su ampay ¿Con su esposa también?

Luigui Carbajal se encuentra en el medio de la controversia al revelarse que ingresó a un hotel sin su esposa.

¡Se confesó sin filtros! El cumbiambero Luigui Carbajal generó un gran revuelo entre los usuarios luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera imágenes donde se le ve ingresando a un hotel en Lince. Lo que más llamó la atención es que, poco después, el cantante y también actor cómico admitió públicamente haber sido infiel en varias oportunidades, aunque evitó precisar a quién o en qué momento ocurrió. Esto dejó en el aire la duda sobre si estas traiciones habrían incluido a su esposa, Diana García.

¿Qué dijo exactamente Luigui Carbajal al reconocer infidelidades?

La revelación ocurrió durante una entrevista en el programa Tampodcast, donde Kenji Fujimori lo sorprendió con la pregunta: “¿En tus 43 años alguna vez has sacado los pies del plato?”. Sin rodeos, Luigui reconoció haber tenido múltiples deslices a lo largo de su vida amorosa, aunque no detalló con qué pareja ni en qué etapa de sus relaciones ocurrió.

"Un montón de veces (he sido infiel), yo soy travieso (¿Te han dibujado los cuernos?) También, lo he hecho y me lo han hecho. Yo he sido travieso, no he sido pendejo, pero sí he sido travieso de chibolo", expresó con soltura. No obstante, remarcó que esa etapa quedó atrás y que desde que formalizó su matrimonio, lleva una vida distinta: "Pero hoy en día ya no, trato de hacer las cosas correctas, porque ahora yo soy casado. Antes no me había casado y no tenía el deseo de casarme, ahora sí soy casado hace 2 años, por civil, por religioso y también por huev*, pero me casé"*.

Su respuesta tras ser abordado por Magaly TV

Cuando el equipo de Magaly TV La Firme lo encaró por las imágenes del hotel, Carbajal negó que se tratara de una infidelidad y afirmó que estaba cumpliendo compromisos laborales, asegurando además que su esposa estaba al tanto de todo.

¿Cuál fue la explicación de Luigui Carbajal tras el ampay?