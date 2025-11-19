Hija de Luigui Carbajal protege a su hermana menor después del ampay a su padre en hotel

La hija de Luigui Carbajal utilizó sus redes sociales para demostrar el amor que le tiene a su hermana en momentos complicados.

Luigui Carbajal vuelve a estar en medio de una fuerte controversia después de que Magaly TV, La Firme difundiera imágenes donde se le ve entrando a un hotel sin su esposa, Diana García. Mientras la polémica continúa generando comentarios, su hija mayor, Daleshka Carbajal, reapareció en redes sociales con una publicación especial junto a su hermano menor.

¿Qué publicó la hija mayor de Luigui Carbajal tras el ampay?

A través de Instagram, la joven compartió una fotografía emotiva pese al complicado momento mediático que atraviesa su padre, aunque hace apenas seis meses celebraba la llegada de su nuevo hermano. En la imagen, Daleshka, quien actualmente estudia en la universidad, deja ver el fuerte lazo que mantiene con el menor de la familia y su intención de resguardarlo de las turbulencias que rodean al cantante.

Aunque ha estado activa en sus historias, la hija mayor de Carbajal ha preferido no hacer declaraciones sobre el reciente ampay.

¿Cuántos hijos tiene Luigui Carbajal?

El cantante es padre de tres hijos. De una relación anterior nacieron Gian Piero y Daleshka, quienes, pese a mantenerse lejos de las cámaras y el espectáculo, siempre se han mostrado muy unidos a su padre en diversas publicaciones. Ambos crecieron fuera del ambiente artístico, pero conservan una relación cercana con él.