Las Trillizas Grinwis lanzan su primer tema musical y anuncian videoclip para diciembre

Las Trillizas Grinwis, el fenómeno juvenil colombiano que ha pasado de la viralidad en redes sociales a conquistar pasarelas internacionales, presentan su primer tema musical, una propuesta de pop urbano que marca su debut oficial en la industria musical.

Con apenas 15 años, las hermanas han demostrado que la disciplina y la constancia son la clave de su éxito: se preparan en modelaje, expresión corporal, baile y etiqueta, lo que ya las ha llevado a desfilar en escenarios como Cali Distrito Moda, Eje Fashion Week y Bordados Fashion Week.

El sencillo, disponible en las principales plataformas digitales, combina ritmos modernos con letras frescas y mensajes positivos. “Este proyecto significa mucho para nosotras, porque refleja una nueva etapa creativa en la que queremos mostrar quiénes somos más allá de las redes. La música siempre fue parte de nuestra vida, y ahora queremos compartirla con el público”, señalaron las Trillizas Grinwis.

Asimismo, las jóvenes anunciaron que en diciembre lanzarán el videoclip oficial del tema, una producción audiovisual que reflejará su estilo alegre y urbano, grabada en distintas locaciones de Lima bajo la dirección de un equipo creativo nacional.

Durante su próxima visita al Perú, las Trillizas Grinwis también adelantaron que esperan colaborar con reconocidos influencers locales, generando gran expectativa entre sus seguidores. “Nos emociona mucho la idea de colaborar con creadores peruanos, porque admiramos su creatividad y autenticidad. Queremos sorprender a nuestros seguidores con algo especial”, afirmaron.

Entre los nombres que mencionaron destacan la tiktoker Zully, la artista Flavia Laos y el influencer Patricio Parodi, con quienes les encantaría unir fuerzas para crear contenido en redes sociales, moda y lifestyle.

“Estamos muy emocionadas por nuestra próxima visita al Perú. Es un país al que admiramos mucho y donde sentimos un cariño especial de nuestros seguidores. Nos encantaría colaborar con influencers peruanos como Zully, Flavia Laos o Patricio Parodi, a quienes seguimos y valoramos por su autenticidad y talento. Queremos sorprender a nuestros fans peruanos con proyectos únicos, llenos de creatividad y buena energía. ¡Nos vemos pronto en Lima!”, expresaron las Trillizas Grinwis.