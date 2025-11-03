Wapa.pe
Leslie Moscoso volvió a sorprender con una de las preguntas del 'EVDLV', donde contó los terribles momentos que vivió durante su relación con el cantante Pedro Loli.

    La exbailarina y actriz cómica Leslie Moscoso sorprendió al presentarse en El valor de la verdad para revelar aspectos íntimos de su vida personal y sentimental. Durante la entrevista, la artista narró los difíciles y dolorosos episodios que atravesó mientras mantenía una relación con el cantante Pedro Loli, confesando que vivió una etapa marcada por la toxicidad, el control y el sufrimiento emocional.

    wapa.pe

    Leslie Moscoso confiesa la tormentosa relación que vivió con Pedro Loli

    La actriz cómica dejó impactados a los televidentes al confesar en el sillón rojo que su expareja, Pedro Loli, la manipulaba emocionalmente al decirle que se quitaría la vida si ella decidía poner fin a la relación. Por ese motivo, terminaba perdonando las constantes infidelidades y los conflictos que marcaron su romance.

    “Ese era el motivo por el que yo no podía salir de ahí. Yo no estaba bien, yo estaba mal, porque me había aferrado a alguien que me hacía daño y me manipulaba de esa manera”, reveló.

    Asimismo, contó que cada vez que discutían o enfrentaban problemas, el cantante la responsabilizaba de todo y aseguraba que, por su culpa, atentaría contra su vida.

    “Yo lo botaba de mi casa y él se quedaba a dormir en la puerta. Se amanecía en la puerta. (...) Me decía: 'Tú eres mala, por tu culpa me voy a matar. (...) Cada que yo le reclamaba, golpeaba la pared hasta sacarse sangre de los nudillos”, dijo.

    wapa.pe

    Leslie Moscoso relató que su relación con Pedro Loli llegó a su fin tras un ampay difundido por Magaly Medina, el cual confirmó las sospechas de infidelidad del cantante.

    “Yo logré salir de ahí cuando Magaly por fin lo logra ampayar. En ese momento nisiquiera hablo con él, solo le apago los teléfonos y lo bloqueé de todo”, reveló.

