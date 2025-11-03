Leslie Moscoso volvió a sorprender con una de las preguntas del 'EVDLV', donde contó los terribles momentos que vivió durante su relación con el cantante Pedro Loli.

La exbailarina y actriz cómica Leslie Moscoso sorprendió al presentarse en El valor de la verdad para revelar aspectos íntimos de su vida personal y sentimental. Durante la entrevista, la artista narró los difíciles y dolorosos episodios que atravesó mientras mantenía una relación con el cantante Pedro Loli, confesando que vivió una etapa marcada por la toxicidad, el control y el sufrimiento emocional.

Leslie Moscoso confiesa la tormentosa relación que vivió con Pedro Loli

La actriz cómica dejó impactados a los televidentes al confesar en el sillón rojo que su expareja, Pedro Loli, la manipulaba emocionalmente al decirle que se quitaría la vida si ella decidía poner fin a la relación. Por ese motivo, terminaba perdonando las constantes infidelidades y los conflictos que marcaron su romance.

“Ese era el motivo por el que yo no podía salir de ahí. Yo no estaba bien, yo estaba mal, porque me había aferrado a alguien que me hacía daño y me manipulaba de esa manera”, reveló.

Asimismo, contó que cada vez que discutían o enfrentaban problemas, el cantante la responsabilizaba de todo y aseguraba que, por su culpa, atentaría contra su vida.

“Yo lo botaba de mi casa y él se quedaba a dormir en la puerta. Se amanecía en la puerta. (...) Me decía: 'Tú eres mala, por tu culpa me voy a matar. (...) Cada que yo le reclamaba, golpeaba la pared hasta sacarse sangre de los nudillos”, dijo.

Leslie Moscoso relató que su relación con Pedro Loli llegó a su fin tras un ampay difundido por Magaly Medina, el cual confirmó las sospechas de infidelidad del cantante.