Ante estas afirmaciones, Loli no tardó en salir a desmentir las acusaciones y lanzar fuertes declaraciones contra su expareja, desatando un intercambio de reproches que ha captado la atención de la farándula.

En una entrevista para el programa "América Hoy" , Pedro Loli negó rotundamente haberle sido infiel a Leslie Moscoso y aseguró que los rumores surgidos de un conocido ampay no corresponden a la realidad.

Según el cantante, las imágenes difundidas en aquel entonces no eran prueba de infidelidad, ya que su relación con Leslie había terminado antes de que ocurrieran.

"No, jamás. En ese ampay se me ve saliendo de una discoteca con amigos, entre ellos unas señoritas, pero ese día yo ya no estaba con ella (Leslie). Fue mucho después de nuestra separación", aseguró Pedro Loli.