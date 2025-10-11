Ana Lucía Urbina preocupa tras ser internada en clínica; su hermana comparte emotivo mensaje: "Te amo. Siempre juntas"

Ana Lucía Urbina , de Corazón Serrano, alarma a sus fans tras ser hospitalizada; su hermana comparte detalles sobre su estado.

La agrupación Corazón Serrano atraviesa una pausa temporal, tal como informó su dueño, Edwin Guerrero, quien indicó que se tomaría unas vacaciones este mes. Sin embargo, la atención ahora se centra en Ana Lucía Urbina, cuyo estado de salud ha generado gran preocupación entre sus seguidores, luego de que se confirmara que se encuentra internada. Fans y allegados esperan noticias sobre su evolución y muestran su apoyo incondicional.

Ana Lucía Urbina internada; su hermana comparte mensaje

A través de TikTok, Ana Claudia Urbina, también cantante, publicó un video en el que se ve a Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano, recostada en una camilla especial de lo que parece ser una clínica, conectada a una vía e inmovilizada mientras su hermana le da de comer directamente en la boca.

"Yo sé que puedo sola, pero mi hermana me ha salvado un millón de veces", escribió Ana Claudia en el video, y añadió al final: "Ana Lucía, te amo. Siempre juntas", mostrando su emoción por la delicada situación de su familiar, aunque no detalló la causa por la que la cantante se encuentra así.

Por su parte, los seguidores de Ana Lucía manifestaron su preocupación y solidaridad. "¿Qué le pasó a Ana Lucía?", "La mejor siempre Ana Lu, te queremos y recupérate pronto lluvia de bendiciones guapa", "Recupérate pronto Lu. Tienes una excelente enfermera", "Recupérate pronto Lu para volver a bailar, te queremos mucho tu tribu", fueron algunos de los mensajes.

¿A qué se dedica la hermana gemela de Ana Lucía Urbina?

Ana Claudia Urbina, hermana gemela de Ana Lucía Urbina, comparte con ella la pasión por la música. Al igual que su hermana, ha desarrollado una carrera como cantante, destacándose como vocalista en agrupaciones como 'El encanto de corazón' y 'Puro sentimiento', además de haber formado parte en sus inicios de Corazón Serrano.