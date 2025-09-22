Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Corazón Serrano enloquece al público de Miami en Festival de la Salsa de Sergio George: "¡Otra, otra!"

Corazón Serrano brilló en Miami durante el “¡Ataca Sergio! All Stars Concert”, llevando el pulso de la cumbia peruana a miles de fanáticos.

    Corazón Serrano enloquece al público de Miami en Festival de la Salsa de Sergio George: "¡Otra, otra!"
    Corazón Serrano brilla en Miami | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Corazón Serrano enloquece al público de Miami en Festival de la Salsa de Sergio George: "¡Otra, otra!"

    Miami se rindió ante el talento de Corazón Serrano durante el “¡Ataca Sergio! All Stars Concert”. La agrupación llevó el sabor de la cumbia peruana a uno de los escenarios más importantes de la música latina. Con un show corto pero potente, lograron conquistar a miles de fanáticos. Su presentación fue tan aplaudida que el público pidió que regresaran al escenario.

    Corazón Serrano hizo vibrar Miami en el Festival de la Salsa de Sergio George

    La noche del 21 de septiembre, el Kaseya Center se convirtió en el epicentro de la música latina con el esperado Festival de la Salsa “¡Ataca Sergio! All Stars Concert”. Bajo la batuta de Sergio George, el evento reunió a miles de fanáticos para disfrutar de un espectáculo que combinó talento, ritmo y emociones en un solo lugar.

    En un cartel lleno de estrellas de primer nivel, como Gente de Zona, Servando y Florentino, Luis Enrique, Jay Wheeler y Mike Bahía, hubo una participación que sorprendió a todos: Corazón Serrano. La agrupación piurana, ícono de la cumbia peruana, se presentó ante un público internacional que no tardó en conectar con su propuesta musical.

    Desde el primer acorde, el escenario se llenó de energía. Temas como ‘Hasta la Raíz’, ‘Mix Poco Yo’ y ‘Díganle’ pusieron a bailar a los asistentes, demostrando que la cumbia también puede conquistar espacios tradicionalmente dominados por la salsa y el reguetón.

    Aunque su show fue breve, el impacto fue enorme. La ovación final hizo retumbar el Kaseya Center y el público, de pie, coreó “¡Otra, otra!”, dejando claro que querían seguir disfrutando de la fiesta que Corazón Serrano había encendido.

    Usuarios elogian a Corazón Serrano

    Los comentarios no se hicieron esperar y los peruanos fanáticos de la agrupación elogiaron su presentación en el exterior y el recibimiento que tuvieron fuera del país.

    "Los más grandes dejaron el nombre del Perú en alto", "Es increíble cómo tiene el respaldo de miles de personas, Corazón Serrano, felicidades", "Qué hermoso ver que están llevando el nombre de Perú muy alto, un gran logro como los máximos exponentes de la cumbia peruana", "Hermosa presentación, feliz de haberlas visto por primera vez y en Miami, vuelvan pronto", se lee en los mensajes de redes sociales.

