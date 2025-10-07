Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Roberto Guizasola rompe el silencio y da detalles de la posible boda: ¿Se casa Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro?

Roberto Guizasola habla sobre los rumores de boda de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, descarta pedida de mano y revela el lujoso regalo que recibió del futbolista.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Roberto Guizasola rompe el silencio y da detalles de la posible boda: ¿Se casa Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro?
    El programa de 'América hoy' se comunicó con Roberto para saber más sobre el compromiso de Farfán y Xiomy. | Composición Wapa.
    Roberto Guizasola rompe el silencio y da detalles de la posible boda: ¿Se casa Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro?

    Tras los comentarios que circularon sobre un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, el programa América Hoy contactó a Roberto Guizasola, mejor amigo del futbolista, para conocer su versión de los hechos.

    Al ser consultado sobre los planes de boda de ‘La Foquita’, Guizasola prefirió mantener la intriga y generar expectativa entre los seguidores.

    “Solamente esperen novedades que va a venir algo hermoso y maravilloso”, declaró, sin confirmar fecha ni detalles concretos, dejando abierta la posibilidad de noticias próximamente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: 'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Guizasola revela que Farfán aún no pide la mano a Xiomy

    La reportera insistió preguntando si la pedida de mano era inminente, pero Roberto descartó que Farfán esté por casarse en este momento.

    “No, no, ahorita, mi hermano está enfocado en sus cosas, superenamorado y eso a mí me hace feliz. Las cosas tienen que fluir nomás, sin forzar nada y sin hacer daño a nadie”, explicó con sinceridad, dejando claro que la relación sigue consolidándose.

    Entre risas, Guizasola bromeó sobre cómo se vestiría si algún día se celebrara la boda. “Eso sí, te digo, ese día me voy a poner un terno verde. Quiero parecer el Grinch”, comentó, provocando carcajadas entre el equipo y la audiencia.

    Respecto a si sería padrino de la ceremonia, el exfutbolista señaló: “Eso lo tendrán que escoger ellos”, indicando que la decisión quedará completamente en manos de la pareja.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Jefferson Farfán sorprende a Guizasola con un regalo de lujo

    El vínculo entre Farfán y Guizasola se reafirmó durante el cumpleaños del segundo, cuando el futbolista nacional le obsequió un Ferrari rojo que dejó boquiabiertos a seguidores y medios.

    El modelo es un Ferrari F8, un auto deportivo de lujo con motor V8 biturbo, considerado un ícono de la firma italiana.

    Guizasola compartió su emoción en redes sociales: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”, escribió, mostrando su felicidad y la fuerte amistad que mantiene con ‘La Foquita’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Roberto Guizasola rompe el silencio y da detalles de la posible boda: ¿Se casa Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    La radical decisión de Christian Domínguez tras filtrarse que no visita a su hija hace 4 meses ¿Karla es la culpable?

    Pamela López publica impactante foto de su abuela en delicado estado y exige pago a Christian Cueva: “No seas tan lacra”

    Lo más vistos en Farándula

    Susana Alvarado abandona Corazón Serrano y comparte preocupante foto desde la clínica

    Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"

    Pamela López expone fotos y chats del momento en que hombres intentan ingresar a departamento familiar que Cueva vendió

    Pamela López expuso el desgarrador sufrimiento de su madre por ASTRONÓMICA deuda de Cueva

    Hermano de Christian Cueva envía contudente mensaje tras supuestos acercamientos con Lucy Cabrera

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;