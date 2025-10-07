Roberto Guizasola rompe el silencio y da detalles de la posible boda: ¿Se casa Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro?

Roberto Guizasola habla sobre los rumores de boda de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro , descarta pedida de mano y revela el lujoso regalo que recibió del futbolista.

El programa de 'América hoy' se comunicó con Roberto para saber más sobre el compromiso de Farfán y Xiomy. | Composición Wapa.

El programa de 'América hoy' se comunicó con Roberto para saber más sobre el compromiso de Farfán y Xiomy. | Composición Wapa.

Tras los comentarios que circularon sobre un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, el programa América Hoy contactó a Roberto Guizasola, mejor amigo del futbolista, para conocer su versión de los hechos.

Al ser consultado sobre los planes de boda de ‘La Foquita’, Guizasola prefirió mantener la intriga y generar expectativa entre los seguidores.

“Solamente esperen novedades que va a venir algo hermoso y maravilloso”, declaró, sin confirmar fecha ni detalles concretos, dejando abierta la posibilidad de noticias próximamente.

Guizasola revela que Farfán aún no pide la mano a Xiomy

La reportera insistió preguntando si la pedida de mano era inminente, pero Roberto descartó que Farfán esté por casarse en este momento.

“No, no, ahorita, mi hermano está enfocado en sus cosas, superenamorado y eso a mí me hace feliz. Las cosas tienen que fluir nomás, sin forzar nada y sin hacer daño a nadie”, explicó con sinceridad, dejando claro que la relación sigue consolidándose.

Entre risas, Guizasola bromeó sobre cómo se vestiría si algún día se celebrara la boda. “Eso sí, te digo, ese día me voy a poner un terno verde. Quiero parecer el Grinch”, comentó, provocando carcajadas entre el equipo y la audiencia.

Respecto a si sería padrino de la ceremonia, el exfutbolista señaló: “Eso lo tendrán que escoger ellos”, indicando que la decisión quedará completamente en manos de la pareja.

Jefferson Farfán sorprende a Guizasola con un regalo de lujo

El vínculo entre Farfán y Guizasola se reafirmó durante el cumpleaños del segundo, cuando el futbolista nacional le obsequió un Ferrari rojo que dejó boquiabiertos a seguidores y medios.

El modelo es un Ferrari F8, un auto deportivo de lujo con motor V8 biturbo, considerado un ícono de la firma italiana.