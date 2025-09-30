Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Usuarios contra Cuto Guadalupe tras grave acusación de mamá de Cri Cri: "No cree a su sobrino, pero sí a su esposa"

El Cuto Guadalupe se ha convertido en blanco de duros ataques a través de las redes por lo que hizo a su hermana, la mamá de 'Cri Cri'.

    Cuto Guadalupe recibe rechazo en las redes sociales
    Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, participó en El valor de la verdad, donde contestó 20 preguntas y se llevó un premio de S/25.000. Durante la emisión, su madre, Cecilia Guadalupe, sorprendió tanto a Beto Ortiz como a los televidentes al revelar aspectos desconocidos sobre el papel que desempeñó su hermano, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, en los primeros días del caso.

    La madre de ‘Cri Cri’ contó públicamente que el exjugador de Universitario de Deportes intervino al inicio de la detención de su hijo, recomendando un abogado como muestra de respaldo. No obstante, según relató entre lágrimas en el set, dicho letrado no solo no colaboró con la defensa, sino que habría actuado con falta de transparencia y en perjuicio de la familia, exigiendo miles de dólares que, aseguró, logró obtenerles en apenas cinco días.

    Mamá de Cri Cri contra su hermano el Cuto Guadalupe

    Los acontecimientos se remontan al día en que Cristian Martínez Guadalupe fue arrestado tras ser acusado de un presunto abuso ocurrido en la vivienda de su primo, Jefferson Farfán. En ese momento de tensión, Cuto Guadalupe llegó a la comisaría y ofreció apoyo a su hermana. Según el testimonio de Cecilia Guadalupe, le dijo a su sobrino: “Apenas llego ahí me dijo ‘sobrino, tranquilo, te voy a traer un abogado’. Estaba parado ahí”.

    Lo que al inicio parecía un gesto de respaldo terminó convirtiéndose en una amarga experiencia. La madre de Cristian relató que el abogado recomendado solicitó sumas de dinero desproporcionadas sin presentar avances reales en la defensa de su hijo. “En cinco días me sacó USD 2.000 más S/3.000. La desesperación mía, de mi hija, de mi nuera y de mi amiga. Estábamos desesperadas”, confesó con indignación.

    Usuarios explotan contra el Cuto Guadalupe

    En medio de tan graves revelaciones contra su hermano, los usuarios de las redes sociales no dudaron en reaccionar contra el Cuto Guadalupe, dejando en claro que no comparten su forma de actuar sobre el caso.

    "Es su hermana, ni siquiera la hizo pasar , ni siquiera le dio un abrazo", "No cree a su sobrino pero si a su esposa que le hizo y culpa a Magaly", "Nunca me caiste", fueron algunos de los comentarios en las redes de Cuto, recordando la infidelidad de su esposa expusta por Magaly Medina.

