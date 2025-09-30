La muerte de Mónica Santa María en 1994 dejó una profunda huella en la televisión peruana. Almendra Gomelsky comparte su experiencia y el impacto que tuvo en su vida.

La muerte de Mónica Santa María en 1994 dejó una huella imborrable en la televisión peruana y en millones de niños que seguían Nubeluz. Tres décadas después, Almendra Gomelsky revivió el difícil momento que le tocó enfrentar tras la partida de su compañera. La conductora confesó que aquel episodio fue uno de los más duros de su carrera y que marcó profundamente su vida personal y profesional.

Almendra Gomelsky recuerda el duro momento tras la partida de Mónica Santa María

El fallecimiento de Mónica Santa María, recordada dalina de Nubeluz, significó un antes y un después para toda una generación y también para sus compañeras de conducción. Almendra Gomelsky revivió en el pódcast ‘Habla Serio’ lo difícil que fue afrontar públicamente la noticia, un episodio que marcó su carrera televisiva. “Fue muy fuerte”, confesó al rememorar aquellos días de marzo de 1994 que sacudieron al Perú.

La conductora contó que estaba en Estados Unidos cuando recibió la impactante noticia y que no dudó en regresar al país al día siguiente. Su regreso coincidió con el asedio de medios nacionales e internacionales que buscaban respuestas sobre lo ocurrido.

“Fue terrible, yo estaba en Estados Unidos, me vine inmediatamente al día siguiente, pero los canales de otros países querían saber y uno no podía explicar lo que ya se sabía en ese momento”, relató Almendra conmovida.

La pérdida de Mónica, a sus 21 años, conmocionó tanto a la audiencia infantil como al mundo del espectáculo. La magnitud del fenómeno televisivo de Nubeluz hizo que la noticia generara un profundo dolor y dejara a los responsables del programa frente a un reto inesperado: comunicar una tragedia a los niños.

Para Almendra y su equipo, aquella responsabilidad fue uno de los momentos más complejos de su trayectoria. “Esto fue muy fuerte porque había que lidiar no solamente con lo personal, sino también con dar la cara ante un público muy complicado de hablar abiertamente, sobre todo una persona tan joven y con el éxito que tenía Mónica”, explicó.

El reto de hablarle a los niños sobre la partida de Mónica Santa María

Tras la repentina muerte de Mónica Santa María en marzo de 1994, el equipo de Nubeluz enfrentó uno de los mayores desafíos de su historia: comunicar a un público infantil una noticia tan dolorosa. Almendra Gomelsky recordó que, en esos días, contaron con la ayuda de especialistas para acompañarlos en el proceso y evitar mensajes inadecuados.

“Era muy difícil, pero teníamos coach en el programa, un soporte muy grande para poder manejar inclusive los mensajes que dábamos a los chicos. Al niño no le puedes decir, además, claro, es natural en todo caso pensar en alguien adulto que se va por alguna enfermedad, pero esto fue totalmente diferente. Entonces, ¿cómo tocar ese tema, no?”, señaló la conductora.

El informe forense determinó que Mónica falleció tras consumir cerca de 60 pastillas de flunitrazepam, un medicamento usado en tratamientos contra la depresión, lo que abrió un debate poco común en el Perú de los noventa sobre la salud mental.