Sergio Galliani sorprende al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotografías inéditas: "Con mis hermosas"
Sergio Galliani sorprendió a todos al compartir por primera vez imágenes junto a sus hijas mellizas, Aidualc y Airam, quienes tienen 33 años. El recordado actor de ‘Al fondo hay sitio’ mostró en redes sociales un íntimo reencuentro familiar en las playas de Vichayito. Las fotografías revelan momentos de alegría y complicidad que emocionaron a sus seguidores. La publicación rápidamente generó reacciones y se volvió tendencia en redes.
Sergio Galliani presenta por primera vez a sus hijas mellizas
Sergio Galliani, recordado por su icónico personaje de Miguel Ignacio de las Casas en 'Al fondo hay sitio', conmovió a sus seguidores al revelar una parte muy íntima de su vida. El actor compartió en Instagram varias fotos inéditas de sus hijas mellizas, Aidualc y Airam Galliani, de 33 años, fruto de su relación con Claudia Lecca. La reunión tuvo lugar en las playas de Vichayito, Piura, y fue descrita por él con la frase: “Con mis hermosas”.
Las imágenes muestran a Galliani disfrutando de actividades en la playa, cenas familiares y momentos de complicidad junto a sus hijas, reflejando un ambiente de unión y felicidad. La publicación generó un gran impacto, ya que el actor había mantenido en privado esta faceta de su vida durante décadas.
En una de las fotografías también aparece Vincenzo de Col, esposo de Aidualc, quien compartió la jornada con la familia y se sumó a esta significativa reunión. Aunque Claudia Lecca no figura en las imágenes, publicaciones en sus redes sociales confirman que estuvo en Vichayito días antes, lo que hace pensar que también pudo haberse reencontrado con las mellizas en otro momento.
Esta revelación permitió a los fans de Galliani conocer un lado más personal y emotivo de uno de los actores más queridos de la televisión peruana.
La familia de Sergio Galliani: conoce a sus cuatro hijos
El actor peruano Sergio Galliani no solo ha conquistado la pantalla chica, sino que también ha formado una familia diversa y llena de historias. Su paternidad comenzó cuando tenía 25 años, con la llegada de sus hijas mellizas Aidualc y Airam, a quienes mantuvo en bajo perfil hasta que decidió presentarlas públicamente en sus redes sociales.
Con el paso de los años, Galliani se convirtió en padre nuevamente con Rafaella, quien vive en Europa y estudia Ecotrofología, una carrera especializada en nutrición que se dicta únicamente en Alemania.
El capítulo más reciente de su vida familiar lo comparte con su esposa, la actriz y locutora Connie Chaparro. Juntos celebraron el nacimiento de su hijo Nicola, el único varón del actor, que hoy es adolescente y aparece ocasionalmente en las publicaciones de ambos, mostrando la cercanía y complicidad que comparten.