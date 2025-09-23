Wapa.pe
Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

El actor Hernán Romero falleció a los 83 años, así lo informaron sus familiares a través de un comunicado en redes sociales.

    El reconocido primer actor peruano Hernán Romero partió a los 83 años, dejando un profundo vacío en el mundo artístico nacional. La noticia fue dada a conocer por su hija a través de un sentido mensaje en redes sociales.

    “Con enorme pesar debo contarles que mi maravilloso padre nos dejó”, escribió conmovida.

    Asimismo, expresó la fortaleza con la que enfrentó sus últimos días: “Han sido jornadas muy difíciles, en las que luchó como el guerrero que siempre fue. Apenas tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, los compartiré por este medio”.

    Nota en desarrollo...

    ;