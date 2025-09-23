Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

El reconocido primer actor peruano Hernán Romero partió a los 83 años, dejando un profundo vacío en el mundo artístico nacional. La noticia fue dada a conocer por su hija a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Asimismo, expresó la fortaleza con la que enfrentó sus últimos días: “Han sido jornadas muy difíciles, en las que luchó como el guerrero que siempre fue. Apenas tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, los compartiré por este medio”.