Youna mencionó que se enteró de la situación de su hija, a través de las historias de Samahara Lobatón.

¡Nueva polémica! El barbero Youna volvió a mostrar su enojo públicamente contra Samahara Lobatón, luego de enterarse por terceros que la influencer decidió mudarse a Estados Unidos e inscribir a su hija en un colegio de Miami sin consultarle. La forma en la que supo la noticia lo indignó tanto que no dudó en manifestarse en redes sociales.

Youna explota tras decisión de Samahara Lobatón con su hija

Por medio de sus historias de Instagram, Youna compartió una captura de las publicaciones de WhatsApp de Samahara Lobatón, donde se veía a su pequeña lista para su primer día de clases en un colegio de EE.UU. Según reveló una usuaria en la cuenta de la creadora de contenido conocida como 'La Mana', la niña estaría estudiando en Miami.

"Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias, la gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión... Primer día de escuela de Xixi en USA", expresó el barbero notablemente molesto. Hasta ahora, Samahara no ha hecho comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

La misma usuaria que difundió la información aclaró que en Estados Unidos la educación pública no implica pagos de mensualidad, a menos que se trate de un colegio privado. Cabe señalar que Samahara atraviesa el último trimestre de su embarazo, lo que habría motivado su decisión de continuar con la educación de su hija en el extranjero y dar a luz allá.

La promesa más emotiva de Youna a su hija

En medio de la controversia, Youna recordó la última visita que tuvo con su hija y compartió un mensaje lleno de sentimiento: