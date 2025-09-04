Bianca Bazo: talento, disciplina y sueños que trascienden fronteras

Bianca Bazo , actriz de "Papá en apuros", brilla en el cine y el deporte. Con solo 12 años, sueña con llegar a Disney y conquistar Hollywood .

La joven actriz peruana Bianca Bazo, conocida por su participación en la serie Papá en apuros, atraviesa un momento clave en su carrera. A sus 12 años, combina cine, deporte y un contrato con una conocida marca de zapatillas que la consolida como referente de inspiración para su generación.

De la televisión al cine con paso firme

Bianca debutó en Los milagros de la Rosa, pero fue Papá en apuros la que la catapultó a la popularidad. Desde entonces, no ha dejado de crecer en el ámbito artístico. “La televisión me encanta. Es un espacio donde puedo interpretar personajes, conocer artistas y aprender algo nuevo en cada rodaje. Para mí, cada proyecto es una aventura”, compartió la actriz.

Este año será especial: participará en tres películas, dos de Lucho Llosa y una dirigida por Brian Jacobs (Vacas). “En cada proyecto aprendo algo nuevo. Me encanta descubrir cómo funciona todo detrás de cámaras y rodearme de personas que me inspiran a mejorar”, dijo entusiasmada.

El taekwondo como motor de fortaleza

A pesar de haber sido diagnosticada con displasia de cadera, Bianca encontró en el taekwondo una herramienta para superar barreras físicas y emocionales. “El taekwondo me salvó. Me dio seguridad, energía y una disciplina que aplico en todo lo que hago”, afirmó.

La joven actriz no solo se está consolidando en el medio, pero también es tomada en cuenta por importantes marcas. “Siempre me encantaron las Skechers con luces. Eran parte de mi día a día. Ahora, gracias a la línea Big Kids, puedo seguir disfrutando de ellas. Cuando me llamaron para ser su imagen, no lo podía creer”, recordó con emoción.

Para Bianca, esta oportunidad no es solo una campaña publicitaria, sino un mensaje de autenticidad y confianza hacia otros jóvenes. “Me encanta inspirar a otros niños y mostrarles que, con esfuerzo, todo es posible”, expresó.

Sueños que miran a Hollywood

Bianca aspira a estudiar artes escénicas fuera del país y llegar a trabajar con Disney. Admira profundamente a Francisca Aronsson:

“Desde que empecé me decían que me parecía a Francisca por mis pequitas. Eso me motivó mucho porque ella empezó desde muy joven y logró llegar lejos”, comentó.

El apoyo incondicional de su madre

La figura de su madre ha sido clave en este camino. “Mi mamá es una mujer fuerte y bondadosa. Luchó contra el cáncer y siempre estuvo a mi lado. Hemos pasado momentos difíciles, pero su ejemplo me impulsa a dar lo mejor de mí”, confesó con ternura.