Jefferson Farfán volvió a sorprender a sus seguidores al demostrar la gran amistad que mantiene con Roberto Guizasola. El exfutbolista le hizo un lujoso regalo que no pasó desapercibido en redes sociales. La inesperada sorpresa emocionó al popular ‘Cucurucho’, quien compartió el momento con sus fanáticos.

Jefferson Farfán sorprende a Roberto Guizasola con lujoso regalo

Roberto Guizasola no pudo ocultar su emoción al recibir un inesperado obsequio de su gran amigo Jefferson Farfán. A través de sus redes sociales, el exfutbolista mostró el lujoso auto que ahora formará parte de su día a día gracias a la generosidad de la ‘Foquita’.

“Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”, expresó Guizasola mientras se subía al moderno vehículo rojo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La amistad entre Guizasola y Farfán ha demostrado ser más fuerte con el paso del tiempo. Ambos no solo comparten vivencias personales, sino que también han unido fuerzas en proyectos profesionales como su podcast ‘Enfocados’ y diversas iniciativas empresariales vinculadas al rubro comercial.

Jefferson Farfán muestra su molestia tras liberación de su primo ‘Cri Cri’

La liberación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, ha generado una fuerte reacción en el entorno de Jefferson Farfán. El primo del exfutbolista recuperó su libertad el 27 de agosto, luego de pasar casi un año en el penal de Lurigancho por una denuncia de presunto abuso sexual ocurrida en la vivienda del propio exseleccionado.

De acuerdo con información revelada por Tilsa Lozano, el fallo judicial que permitió la salida de Martínez no habría sido bien recibido por la ‘Foquita’. La conductora señaló que el exjugador se mostró “desencajado y consternado” por la resolución y que, pese a su silencio público, ya estaría trabajando con su equipo legal para apelar la medida. “Me dijo que no quería hablar todavía del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando”, comentó la también modelo.