Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Milena Zárate pidió que retiren a su invitada por apretar botón rojo: La polémica pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez

Milena Zárate fue la última invitada en el programa concurso de Beto Ortiz, ‘El Valor de la Verdad’

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milena Zárate pidió que retiren a su invitada por apretar botón rojo: La polémica pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez
    Milena Zárate pidió EN VIVO que retiren a su invitada por apretar el botón rojo: Esta es la POLÉMICA pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana / Youtube
    Milena Zárate pidió que retiren a su invitada por apretar botón rojo: La polémica pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez

    Durante su participación en El valor de la verdad, Milena Zárate pasó por una situación inesperada cuando Beto Ortiz le consultó sobre la exintegrante de Corazón Serrano, Thamara Gómez. La tensión se generó luego de que una de sus invitadas presionara el botón rojo, impidiendo que la colombiana respondiera, lo que desató una reacción inmediata de su parte.

    Milena pide retirar a su invitada por presionar el botón

    La incomodidad surgió cuando Ortiz lanzó una pregunta que podía desatar un escándalo en la farándula local: “¿Te fue infiel ‘Tito’ Barrera con Thamara Gómez?”.

    Aunque Milena tomó la interrogante con humor y no mostró molestia, su invitada decidió bloquear la respuesta al pulsar el botón rojo. Esto ocasionó que el tema quedara sin responder y que Zárate manifestara públicamente su descontento.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Milena Zárate admite que mintió a la exesposa de Jonathan Maicelo sobre rumores de romance: “Yo le dije que no había nada”

    “Me hubiese encantado contestar esa pregunta. No entiendo por qué presionaste el botón, por favor, seguridad. Hubiese sido genial responder esa pregunta”, expresó con el rostro desencajado.

    La acompañante, sin embargo, no se arrepintió de su decisión y reafirmó que prefería que Milena no hablara sobre la presunta infidelidad que involucraría a la cantante de cumbia.

    La ruptura con ‘Tito’ Barrera

    Cabe recordar que en 2021, Milena Zárate confirmó el fin de su relación con ‘Tito’ Barrera. En su momento, se señaló que el quiebre se debía a las dificultades del futbolista para aceptar la exposición mediática de la colombiana.

    Consultado por Amor y Fuego, Barrera evitó dar una explicación directa, asegurando que su prioridad era su carrera deportiva. Más tarde, en un enlace en vivo, reconoció que los celos habían jugado un papel en la ruptura.

    “Lo que ya todos han visto hemos terminado, todo bien, en verdad. Siempre en una relación va a haber celos. Quizá yo un poquito tratar de controlar mis celos... Es una persona que amo mucho, pero quiero que se concentre en su trabajo”, declaró en aquel entonces.

    No obstante, la pregunta de Ortiz que Milena no alcanzó a responder dejó abierta la duda: ¿Thamara Gómez fue realmente la razón detrás de la separación?

    SOBRE EL AUTOR:
    Milena Zárate pidió que retiren a su invitada por apretar botón rojo: La polémica pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Alejandra Baigorria y Onelia Molina se encuentran cara a cara en la fiesta del hijo de Ignacio Baladán: Esto pasó

    Lo más vistos en Farándula

    Hija menor de Jefferson Farfán sorprende al culminar su primera profesión y Darinka Ramírez estalla de orgullo: "en cada paso"

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    María Fe Saldaña rompe el silencio tras anuncio de embarazo de la ‘prima’ de Josimar: “No creo que sea de él”

    Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: “Regálenme algo, que necesito”

    Wendy Sulca se gradúa de la universidad y deja a todos en shock con su nueva profesión

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;