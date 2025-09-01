Milena Zárate fue la última invitada en el programa concurso de Beto Ortiz, ‘El Valor de la Verdad’

Milena Zárate pidió EN VIVO que retiren a su invitada por apretar el botón rojo: Esta es la POLÉMICA pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana / Youtube

Durante su participación en El valor de la verdad, Milena Zárate pasó por una situación inesperada cuando Beto Ortiz le consultó sobre la exintegrante de Corazón Serrano, Thamara Gómez. La tensión se generó luego de que una de sus invitadas presionara el botón rojo, impidiendo que la colombiana respondiera, lo que desató una reacción inmediata de su parte.

Milena pide retirar a su invitada por presionar el botón

La incomodidad surgió cuando Ortiz lanzó una pregunta que podía desatar un escándalo en la farándula local: “¿Te fue infiel ‘Tito’ Barrera con Thamara Gómez?”.

Aunque Milena tomó la interrogante con humor y no mostró molestia, su invitada decidió bloquear la respuesta al pulsar el botón rojo. Esto ocasionó que el tema quedara sin responder y que Zárate manifestara públicamente su descontento.

“Me hubiese encantado contestar esa pregunta. No entiendo por qué presionaste el botón, por favor, seguridad. Hubiese sido genial responder esa pregunta”, expresó con el rostro desencajado.

La acompañante, sin embargo, no se arrepintió de su decisión y reafirmó que prefería que Milena no hablara sobre la presunta infidelidad que involucraría a la cantante de cumbia.

La ruptura con ‘Tito’ Barrera

Cabe recordar que en 2021, Milena Zárate confirmó el fin de su relación con ‘Tito’ Barrera. En su momento, se señaló que el quiebre se debía a las dificultades del futbolista para aceptar la exposición mediática de la colombiana.

Consultado por Amor y Fuego, Barrera evitó dar una explicación directa, asegurando que su prioridad era su carrera deportiva. Más tarde, en un enlace en vivo, reconoció que los celos habían jugado un papel en la ruptura.

“Lo que ya todos han visto hemos terminado, todo bien, en verdad. Siempre en una relación va a haber celos. Quizá yo un poquito tratar de controlar mis celos... Es una persona que amo mucho, pero quiero que se concentre en su trabajo”, declaró en aquel entonces.