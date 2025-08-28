Hija de Christian Cueva y Pamela López asombra en su debut como conductora digital

Después de revelarse que la relación entre Christian Cueva y Pamela López está mejorando, la hija mayor de las figuras asombra con nueva ocupación.

Tras un año de separación, Pamela López y Christian Cueva lograron dejar atrás sus diferencias y firmaron una conciliación en beneficio de sus hijos. Gracias a este acuerdo, el futbolista podrá compartir más tiempo con los pequeños bajo un régimen de visitas, lo que permitirá recuperar el vínculo perdido. En medio de este nuevo comienzo, la hija mayor de ambos se mostró más feliz que nunca y sorprendió al descubrir una faceta inesperada: debutó como conductora y conquistó a los usuarios en redes sociales.

Briana Cristal debuta en redes como presentadora

El acuerdo entre la expareja no solo ha traído calma al entorno familiar, sino que también permitió que los hijos de Pamela López se involucren en sus nuevos proyectos en el mundo del espectáculo. Así, Briana Cristal se convirtió en sensación al aparecer en la cuenta de TikTok de su madre, donde presentó el programa Las locuras de los López.

En su primera experiencia frente a cámaras, la menor tuvo como invitado a Paul Michael, pareja de su madre, a quien retó a participar en un juego con premio o castigo. Su desparpajo y naturalidad frente al micrófono se robaron el show. "Hola qué tal amigos, mi nombre es Briana Cristal y este es el primer capítulo de 'Las locuras de los López'. El día de hoy tenemos un invitado especial, es fortachón, es alto, rubio, cantante internacional de música urbana. Es más conocido como 'El Chalaquito'. Él es Paul Michael", dijo emocionada.

Con gran seguridad, continuó la dinámica preguntando: “¿Cómo te sientes de estar en el programa 'Las locuras de los López? ¿Estás listo?”, mostrando complicidad con el cantante mientras explicaba las reglas. Los elogios en redes no se hicieron esperar: “Esa chiquita tiene talento”, “Esta niña será la futura conductora de programa infantil” y “Brianita, una niña muy segura de sí, muy desenvuelta, pronto tendrá su propio canal”, fueron algunos de los comentarios.

Cueva sorprende a sus hijos con regalo especial

En paralelo, Pamela López reveló un detalle inesperado de Christian Cueva tras la conciliación. Aunque el futbolista de Emelec no pudo estar presente en el Día del Niño por motivos laborales, se hizo presente con un gesto que sorprendió a todos.

“Hemos pasado varias cosas. El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete”, contó López.