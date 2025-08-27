La radical decisión de Ethel en medio de su SUPUESTA SALIDA de 'América Hoy' | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América Hoy

La conductora de televisión Ethel Pozo acaba de tomar una inesperada decisión, tras los problemas que vienen ocurriendo con el programa de espectáculos ‘América Hoy’. Recordemos que la conducción de este miércoles 27 de agosto fue a manos de Janet Barboza.

Y es que la actual esposa de Julián Alexander, en este momento se encuentra viajando por Europa con toda su familia. La empresaria está alejada de todo lo acontecido; sin embargo ha tomado una inédita decisión en todas sus redes sociales. ¿Qué fue lo que hizo?

Ethel Pozo toma radical decisión tras su supuesta salida de ‘América Hoy’