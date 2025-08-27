Wapa.pe
Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de ‘América hoy’ , aunque se anunció su salida del aire

La radical decisión de Ethel Pozo en medio de su supuesta salida de 'América Hoy'

Ethel Pozo se encuentra viajando con su esposo y su familia. 

    La conductora de televisión Ethel Pozo acaba de tomar una inesperada decisión, tras los problemas que vienen ocurriendo con el programa de espectáculos ‘América Hoy’. Recordemos que la conducción de este miércoles 27 de agosto fue a manos de Janet Barboza.

    Y es que la actual esposa de Julián Alexander, en este momento se encuentra viajando por Europa con toda su familia. La empresaria está alejada de todo lo acontecido; sin embargo ha tomado una inédita decisión en todas sus redes sociales. ¿Qué fue lo que hizo?

    Ethel Pozo toma radical decisión tras su supuesta salida de ‘América Hoy’

    Tras los rumores de su salida del espacio de espectáculos ‘América Hoy’, Ethel Pozo decidió limitar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram. Todas las publicaciones se pueden ver pero los comentarios son limitados.

    wapa.pe
    La radical decisión de Ethel Pozo en medio de su supuesta salida de 'América Hoy'
