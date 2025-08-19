Wapa.pe
Vania Bludau se confesó en "Amor y Fuego" y reveló la dolorosa pérdida de un embarazo. La modelo contó cómo vivió este duro momento y recordó su decisión de congelar sus óvulos para cumplir su sueño de ser madre.

    Vania Bludau habló sobre la pérdida de casi 7 semanas. | Composición Wapa.
    En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", Vania Bludau sorprendió al abrir su corazón y contar un episodio muy doloroso de su vida: la pérdida de un bebé fruto de una relación que mantuvo tras su separación de Mario Irivarren. La modelo decidió no revelar la identidad de su expareja, pero confesó que su embarazo llegó a durar cerca de siete semanas.

    Vania Bludau revela detalles inéditos de la pérdida que tuvo con su expareja

    La influencer contó que el año pasado vivió una etapa llena de ilusión al intentar formar una familia. “El año pasado estuve buscando un bebé durante varios meses”, confesó. Sin embargo, la vida le dio un duro golpe: perdió a su bebé de apenas dos meses de gestación y, poco después, terminó la relación. “Ahí me di cuenta de cómo era mi pareja”, expresó con sinceridad.

    La situación fue aún más difícil cuando su entonces pareja decidió no volver a intentarlo. “Lo intentamos, sufrí una pérdida, y la otra persona simplemente decide: ‘Ya no quiero intentar más’. Eso me deja en una situación complicada y es muy doloroso”, añadió.

    Con voz quebrada, Vania explicó lo frustrante que resultó ese desenlace: “Uno se siente como que, wow, lo intentamos durante meses, quedé embarazada, lo perdí, y luego, tras un tiempo, me dices que no quieres seguir intentándolo. Es difícil lidiar con esos sentimientos como persona y como mujer”.

    Vania Bludau y la vez que decidió congelar sus óvulos

    La modelo peruana ya había mostrado antes su determinación de convertirse en madre. En 2022, anunció públicamente que congelaría sus óvulos, uniéndose a otras figuras del espectáculo que optaron por el mismo procedimiento, como Alejandra Baigorria, Paloma Fiuza y Magdyel Ugaz.

    “Voy a congelar mis óvulos. Sí los voy a congelar. Estoy megaemocionada por todo este tratamiento y ya el día de mañana empieza todo el proceso para poder hacer la aspiración de los óvulos el próximo mes que viajaré a Lima”, declaró en ese momento.

    Ese paso reflejó el deseo profundo de Vania por formar una familia en el futuro, aunque en sus propias condiciones y con mayor seguridad.

