El papá de Alondra García Miró sorprendió al presentarse en la alfombra roja de Mistura y demostró la cercana amistad que lo une a Christian Meier desde hace décadas.

    Papá de Alondra García Miró habló sobre la buena relación con Christian Meier. | Composición Wapa.
    Durante la avant premiere de la película Mistura, protagonizada por Christian Meier y Bárbara Mori, los reflectores no solo estuvieron sobre los actores, sino también sobre don Rafael, padre de Alondra García Miró. El patriarca reveló que llegó desde París, ciudad en la que radica, para acompañar a viejos amigos.

    “Christian me ha invitado personalmente. Christian es parte de nuestra familia desde toda la vida porque mi tía era casada con el hermano de su papá, es una gran amistad de muchos años”, comentó con una sonrisa, dejando en claro el estrecho lazo que los une.

    Opinión sobre el nuevo romance de su hija

    La prensa no perdió la oportunidad de consultarle por Francisco Alister Moreno, actual pareja de Alondra. Aunque aseguró no saber si ya existe compromiso, dejó un mensaje claro de confianza hacia su hija.

    “Yo ya le dado el visto bueno para que ella haga lo que quiera en su vida, yo no me meto en sus relaciones. Alondra enamora a todo el mundo…”, dijo sin reparos.

    En tono divertido, también bromeó sobre la posibilidad de incomodar a Alister al encontrarse con Meier. “Sí, mejor me voy creo ¿no?”, soltó entre risas. Acto seguido, añadió en tono juguetón: “No vaya ser que de repente regrese con Christian… o no, ya se ha casado creo…”.

    El esperado saludo con Christian Meier

    Poco después, don Rafael esperó a Christian Meier y lo saludó afectuosamente. El actor estaba acompañado por su esposa, Andrea Bosio.
    “Qué gusto verlo, ojalá te guste es una gran película”, expresó Meier antes de abrazarlo.

    Por su parte, el padre de Alondra le comentó lo que ya había declarado a los medios: “Me han hecho unas preguntas… yo he dicho que tú eres parte de mi familia”.

    La respuesta de Christian no tardó: “Claro que sí, siempre lo hemos sido…”, reafirmando la amistad de años que los une.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

