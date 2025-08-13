Thamara Medina rompió su silencio sobre el altercado con su madre, Verónica Alcalá , durante la boda de Alejandra Baigorria , expresando su arrepentimiento en redes sociales.

Después de meses de especulación, Thamara Medina habló públicamente sobre el altercado que protagonizó con su madre durante el matrimonio de Alejandra Baigorria. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la modelo expuso su arrepentimiento y dejó claro que este episodio la llevó a reflexionar sobre su comportamiento.

Thamara Medina pide perdón a su madre y a Alejandra Baigorria tras incidente en boda

Thamara Medina Alcalá rompió su silencio después de protagonizar un violento episodio contra su madre, Verónica Alcalá, durante la boda de su hermana, la modelo y empresaria Alejandra Baigorria. A través de un extenso comunicado en redes sociales, la joven expresó su arrepentimiento y asumió la responsabilidad por lo sucedido.

“Hola, hoy quiero hablar desde el corazón, sobre un hecho que me duele profundamente, pero que también me ha hecho despertar. Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad”, escribió en la primera parte de su mensaje.

La también modelo reconoció que sus acciones fueron inaceptables y ofreció disculpas públicas tanto a su madre como a su hermana. “Lo que hice no estuvo bien. Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona”, expresó.

Thamara explicó que se tomó un tiempo para reflexionar antes de pronunciarse, pues necesitaba procesar lo ocurrido. “Soy consciente que mi actuar no fue correcto y no quiero que esto quede así. Para seguir avanzando necesito afrontar mis actos. Me tomé mucho tiempo ya que, tenía que pensar y reflexionar. El poder admitir abiertamente algo que me duele tanto me hace sentir en paz conmigo, me ayuda a seguir adelante, a dejar el pasado atrás”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que este episodio marcará un antes y un después en su vida, asegurando que trabajará en convertirse en una mejor persona. “No quiero ponerme en un papel de víctima, cuando todos tenemos problemas, yo creo que la diferencia está cuando haces algo al respecto. No me enorgullece lo que pasó, por eso, estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse. Gracias por leerme, a quienes me quieren, a quienes se decepcionaron de mí, a los que me entendieron sin conocerme y a quienes lastimé”.

Verónica Alcalá muestra acercamiento con su hija Thamara Medina tras polémico enfrentamiento

Luego de meses de silencio y especulación, Verónica Alcalá decidió utilizar sus redes sociales para mostrar que la relación con su hija menor, Thamara Medina, atraviesa un momento de reconciliación. La madre de Alejandra Baigorria sorprendió al compartir en TikTok un emotivo video con fotos familiares, donde resaltan varias imágenes junto a Thamara.

En la publicación, la empresaria acompañó las imágenes con un mensaje directo y lleno de afecto: “Thamara, jajaja. La gente piensa y seguirá pensando que tú y yo estamos desconectadas. Tú y yo sabemos que no es así, que nunca pasó nada. Yo te amo y te amaré por el resto de mi vida”.