Ernesto Pimentel asombra con inesperada publicación tras carta notarial de Jorge Benavides

Jorge Benavides dejó boquitabiertos a todos al mandarle una carta notarial a América Televisión por el tema de Dayanita. 

    El famoso cómico Jorge Benavides no tardó en tomar cartas en el asunto y envió una carta notarial a América Televisión tras la aparición de Dayanita en el programa de La Chola Chabuca. En medio de este conflicto, Ernesto Pimentel sorprendió a sus seguidores con un mensaje inesperado en sus redes sociales.

    Ernesto Pimentel responde con una publicación inesperada

    Al parecer, a Jorge Benavides no le gustó que la actriz cómica regresara a la televisión, esta vez en un programa de América Televisión, lo que lo llevó a enviar la carta notarial para recordarles que Dayanita sigue siendo parte de su elenco debido a un contrato vigente.

    “Esta carta notarial que ha enviado la productora de Jorge Benavides al Gerente de Producción de América Televisión es por las imágenes difundidas en las que aparece una parte de la entrevista que le hizo La Chola Chabuca a Dayanita”, explicó Magaly Medina al compartir el documento.

    Luego de esta drástica acción, Pimentel hizo una publicación sorpresiva en sus redes sociales, en la que dejó claro que no respondería públicamente a la carta de Benavides. En su historia, el conductor compartió la experiencia de una de sus seguidoras que asistió a su circo.

    Jorge Benavides cierra definitivamente las puertas a Dayanita

    Tras la sorpresiva salida de Dayanita del programa JB en ATV, Jorge Benavides tomó una decisión rotunda: no le dará más oportunidades. Anunció que ya no volverá a contar con ella en su programa. “No puedo trabajar con una persona tan inestable”, afirmó, dejando claro que no existe posibilidad alguna de reincorporación de Dayanita al elenco.

