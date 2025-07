A solo un mes de haberse convertido en mamá, Anahí de Cárdenas no pudo más con los constantes ataques en redes sociales sobre la forma en que alimenta a su recién nacido. Cansada de los cuestionamientos, la actriz respondió con firmeza a quienes la juzgan por no amamantar a su hijo, y explicó que su decisión está marcada por una dura etapa que vivió años atrás: su lucha contra el cáncer.

"No tengo mamas": Anahí se defiende ante los ataques

Luego de revelar que su bebé se alimenta con fórmula, muchos usuarios comenzaron a emitir opiniones no solicitadas y a sugerirle que opte por la leche materna. Sin embargo, Anahí no se quedó callada y aclaró que esa no es una posibilidad en su caso.

"Yo te sugiero que le des pecho, es lo mejor, sino va a ser un niño enfermo", fue uno de los comentarios que recibió. La actriz respondió visiblemente afectada: "La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas", expresó.

Con total franqueza, también manifestó su frustración por no poder ofrecerle lactancia natural a su bebé: "Si pudiera darle leche materna a mi hijo lo haría, pero no tengo cómo. No se metan por favor", sentenció.

Durante su tratamiento contra el cáncer, Anahí fue sometida a intervenciones que terminaron con la extirpación de sus mamas, una experiencia que dejó huellas físicas y emocionales. Ahora, con su reciente maternidad, esas heridas resurgen cada vez que es cuestionada por algo que escapa de su control.

Anahí comparte detalles del nacimiento de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó hace unas semanas una serie de fotos íntimas del nacimiento de su bebé. En las imágenes, se la ve conmovida y orgullosa de esta nueva etapa. Aunque admitió que el proceso fue doloroso, para ella era importante capturar cada momento con imágenes que conservará por siempre.

"Dicen que las mujeres nos olvidamos de nuestros partos, que el cerebro produce algún químico que hace que olvidemos el dolor, la frustración, el mal rato, todo para poder hacerlo nuevamente. Porque, quién en su sano juicio se sometería a tanto dolor voluntariamente. La naturaleza es muy sabia", reflexionó.