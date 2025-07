La radical transformación de Luisito el Chamaco: De triunfar en Chollywood y casarse con Lucía de la Cruz a desaparecer

Si bien no brindó mayores detalles sobre su estrategia legal, dejó en claro que no permitirá que lo acusen injustamente, asegurando que se trata de una “acusación falsa” que afecta directamente su reputación.

Según explicó el ex integrante de realities, uno de los motivos que llevó al fin de su relación con la cantante fue el constante encasillamiento como el ‘esposo de Lucía’, lo cual lo incomodaba. No obstante, esa no fue la única razón. También admitió que le falló a la artista y que se “dejó guiar por su edad y porque es joven”. A pesar de ello, aseguró no arrepentirse de haber tomado la decisión de casarse.