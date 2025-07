Pamela López ha pasado por una metamorfosis luego de la sonada separación de Christian Cueva, desde aparecer en videos musicales hasta incursionar como animadora de eventos e incluso en su propia discoteca. No obstante, en su último evento pasó un momento muy incómodo al ser abucheada por los asistentes, que hasta le recordaron al padre de sus hijos y le pidieron que se salga del escenario.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Paul Michael publicó algunas imágenes de su hija festejando en casa, junto a sus hermanos su cumpleaños, pero llamó la atención su ausencia. La influencer comentó que no pudo estar al lado de la pequeña por sus múltiples compromisos laborales, situación que generó polémica porque luego fue vista en una discoteca.

"Mi princesa hermosa B cumple años hoy y aunque es el primer año que no estuvimos juntas físicamente recibiendo las 12 (por temas de trabajo), tu hermana mayor resolvió tal cual lo haría mamá como tradición... Quiero que sepas que mi amor por ti es inmenso e infinito, que no me alcanzará la vida para agradecer tu existencia a nuestro creador, eres mi vida junto a tus hermanitos", explicó.