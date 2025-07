La actriz Mayra Goñi dejó de lado su habitual picardía y buen humor para exponer el difícil momento que atraviesa en Estados Unidos: un inquilino se niega a pagarle la renta desde hace dos meses y no quiere abandonar la propiedad. La exintegrante de ‘ El Gran Chef Famosos ’ no dudó en recurrir a las autoridades para recuperar sus pertenencias.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió varios videos en los que se la observa en su casa acompañada por la policía en Estados Unidos. Luego de difundir estas imágenes, Mayra Goñi se tomó unos minutos para explicar la delicada situación que enfrenta y los motivos por los que tuvo que recurrir a las autoridades, al no poder desalojar a un inquilino moroso que se niega a abandonar la propiedad.

"Vengo pasando por una situación muy complicada, no desde hoy. Hoy tomé en práctica lo que quería hacer. Este problema viene torturándome ya aproximadamente tres meses atrás. (...) Esta persona se ha negado a pagarme, ha sido un poco irónico, un poco malcriado al responderme y al saber que tiene estos antecedentes tampoco me puedo exponer y me da miedo actuar", dijo en un inicio, la actriz Mayra Goñi.