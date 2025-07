Mayra no se guardó nada y contó qué advertencia le dio Pablo Heredia previo a EVDLV: "Fue innecesario"

“Quizá confundí las cosas, hubo un besito. Tenía 20-21 y él 37 por ahí. Fue un beso correspondido, no es porque yo se lo robé. Hubo una confusión y decidimos que no estaba bien. Yo, por ser menor, me ilusioné, si me causó un poco de dolor todo lo que pasó”, contó.

“Me lo encontré y me pidió un abrazo. Me dijo que iba a salir a hablar en un programa de lo que pasó y del beso que nos dimos. Le dije que no había necesidad. Sentí tristeza, él era mi amigo. Fue innecesario, tendrá sus motivos, pero a cada persona que se le pone en el lugar que corresponde y no hemos vuelto a tener comunicación. He decidido no hablar con él por ahora”, compartió.