Magaly Medina arremetió con dureza contra Dayanita luego de que se conociera que la actriz habría amenazado con lanzar piedras a su casa . Durante su programa, la conductora cuestionó el comportamiento de la artista y no dudó en calificarlo de manera contundente. El hecho ocurrió tras una serie de reportajes emitidos por ‘Magaly TV, la firme’ . La periodista dejó clara su postura frente a este tipo de actos.

Además, Magaly respondió al intento de reconciliación profesional por parte de Dayanita, dejando en claro que no tiene intenciones de incluirla en su equipo: “No, yo al igual que Jorge Benavides digo que no me gusta trabajar con gente tan inmadura e indisciplinada”, sentenció.