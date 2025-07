Durante una entrevista reciente, Benavides confesó que el camino ha sido difícil, no solo por las secuelas físicas del accidente, sino también por las cargas emocionales que Yuca arrastraba desde antes. “Yo he convivido con Yuca muchísimos años, y las veces que él lloraba conmigo, me contaba sobre su proceso, sobre la denuncia que enfrentaba y la impotencia que sentía”, recordó conmovido.