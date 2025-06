El presidente del club ecuatoriano Emelec, Jorge Guzmán , recurrió a sus redes sociales para desmentir la supuesta entrevista difundida por el programa América Hoy. A través de un comunicado oficial, aclaró que la voz del audio presentado por Ethel Pozo y Janet Barboza no le pertenece y negó haber hecho cualquier tipo de declaración sobre Christian Cueva o las condiciones que este habría solicitado durante su paso por el club.

A través de su cuenta de X, el empresario acusó a la producción de América Televisión de difundir una supuesta entrevista utilizando una voz que, según él, no le pertenece. Afirmó que nunca conversó con el programa ni hizo referencia alguna a Christian Cueva, conocido como el 'Aladino'.

“Ese audio no corresponde a mi voz y mucho menos el mencionado jugador, NO ha realizado ningún tipo de requerimiento especial. Me reservo el derecho de seguir acciones legales ante estos hechos malintencionados que atentan contra el prestigio del Club, de su representante y el jugador. Los medios oficiales del Club son los únicos canales de difusión e información de nuestra institución”, se lee en el comunicado que realizó.