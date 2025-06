"Hablan cosas sin conocimiento y se están aprovechando mucho, pero ojo, hay límites en la vida. Si hay que actuar legalmente, yo voy a actuar. Igual mi pareja también actuará legalmente. Ya vamos a cumplir dos años que hablan de mi persona. Disculpen la palabra, pero ya no jodan, sé que soy titular, pero déjenme tranquilo con mi vida", declaró.

"Me sorprende mucho porque tengo admiración por Gisela y está teniendo un programa donde está su hija y otras personas que no conozco… pero ya está, basta. Yo ya estoy cansado de que toda la vida tratan de defender algo sin conocimiento porque eso les va a vender. El mundo da vueltas, así que, por favor, lo único que pido es que me dejen vivir en paz: a mi mujer (Franco), a mis hijos, a mis padres", agregó.