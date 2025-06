Yolanda Medina volvió a causar revuelo en redes sociales con una opinión que muchos calificaron como un dardo directo a Pamela Franco y su vínculo con Christian Cueva. Aunque no dio nombres explícitos, su mensaje dejó muy poco a la imaginación.

Durante una reciente entrevista en Amor y Fuego, Yolanda no dudó en hablar sobre el escándalo que envuelve a Franco y al futbolista. Cuando le preguntaron si creía que la cantante estaría interesada en el dinero de Cueva, Medina fue tajante: “Siempre pasa lo mismo. ¿Tú crees que no lo va a hacer? Va a pasar lo mismo que le pasó a la otra Pamela”, dijo sin filtro.

Medina también hizo referencia al historial amoroso de Pamela Franco, recordando que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a una figura pública: “Hay una historia, hay un hilo de lo mismo” , comentó la líder de Alma Bella.

Pese a las indirectas, Yolanda aseguró no tener nada personal contra Franco. Sin embargo, insistió en que la gente “ya la conoce” y que no es difícil adivinar lo que podría suceder. “No tengo por qué hablar mal de ella, cada quien tiene su vida, pero el público no es tonto”, añadió.