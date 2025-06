En una reciente entrevista, Christian Domínguez decidió referirse directamente a lo ocurrido con Pamela Franco durante la audiencia de conciliación. El cantante aseguró que el proceso se llevó a cabo con normalidad y de manera adecuada. No obstante, se mostró reacio a brindar más detalles sobre lo conversado, limitándose a decir: “La conciliación se realizó y no hay nada que decir, todo está bien. Discúlpame, pero ya no deseo declarar.”