¡La desenmascaran! Acusan a Pamela Franco de inventar shows para fingir agenda llena

La cantante Pamela Franco vuelve a ser protagonista de una nueva controversia. Esta vez, no se trata de su vida sentimental, sino de su credibilidad profesional. Excolaboradores de su orquesta afirman que la artista habría usado una estrategia poco transparente para mantener su imagen vigente en el medio: publicar presentaciones que nunca ocurrieron .

Según revelaron en el programa La Noche Habla de Panamericana TV, al menos cinco músicos y parte del staff técnico renunciaron recientemente por la supuesta falta de trabajo real. Uno de ellos, Diego , excorista de la agrupación, indicó que muchas fechas anunciadas no se concretaban, mientras que los ensayos y shows reales eran cada vez menos. “Me salí porque había muy pocas presentaciones. Siempre escogían a los mismos y el resto quedaba fuera sin explicación”, declaró.

Esa dinámica, según él, no solo afectó el ánimo del equipo, sino también el bolsillo. Algunos intentaron conversar con la dirección, pero al no obtener respuestas, decidieron dar un paso al costado.

No solo los músicos se sintieron desplazados. Elvis Chamorro, exmiembro del staff logístico, también dio su testimonio. Asegura que el equipo técnico fue apartado gradualmente sin justificación y que la comunicación con Pamela Franco era prácticamente inexistente. “Nos dejaban fuera de los viajes sin explicación. No sabíamos si nos iban a pagar o si seguiríamos trabajando. Era como si no importáramos”, expresó Chamorro.