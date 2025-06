¡No se guardó nada! Maricarmen Marín confiesa la verdadera razón por la que no aceptó estar en 'Yo Soy'

Después de más de una década siendo el alma y corazón del jurado de 'Yo Soy' , la querida cantante y conductora Maricarmen Marín confirmó que no será parte de la nueva temporada del programa de imitación. Y aunque la noticia sorprendió a sus fans, la artista finalmente explicó por qué decidió decirle “no” al show que la acompañó por tantos años.

En una entrevista reciente para el canal digital Jimmy Show, Maricarmen contó que sí recibió la propuesta para volver a ‘Yo Soy’, incluso hasta hace muy pocos días antes del anuncio oficial. Sin embargo, su agenda personal y familiar pesó más que cualquier oferta televisiva. “Me dio mucha pena no estar este año, pero no podía hacer todo. Habría sido muy difícil para mí, en mi vida diaria, con mi hija, con mi familia… y no quería eso”, explicó la cumbiambera con total sinceridad.