Aunque semanas atrás se excusó diciendo que el terminal aéreo era un lugar público, esta vez dejó claro que la situación ha escalado. “Es falso, rotundamente, se me está difamando a un nivel bastante fuerte y serio”, declaró, visiblemente molesta. Franco también reveló que ha decidido llevar el caso por la vía legal, pues considera que se han cruzado límites graves.

“No quiero hablar del tema porque va a tener que seguir su curso, obviamente en la vía legal, no puedo dejarlo así porque se han tocado temas que ya no es un tema de un show mediático, son cosas fuertes”, sostuvo.

Finalmente, explicó que hasta ahora evitó profundizar por respeto a los menores involucrados, pero dejó en claro que no se quedará de brazos cruzados.

“No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero bueno, dada la situación… todo va a seguir su curso, voy a hacerlo por la vía legal y seguro ya se van a ir enterando”, concluyó.

Con un tono firme y sin rodeos, la cantante dejó claro que prefiere dar por terminado el tema, marcando distancia del conflicto. “Yo prefiero ya no hablar de este tema porque mi interés no es el mismo. No existen las fotos, ahí tienes la respuesta clara”, sentenció.