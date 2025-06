“Es falso totalmente, siempre he visto a mi hija. Me enoja y molesta lo que dijo, por eso estoy esperando la conciliación (de ayer por la tarde)”, dijo el cantante en entrevista con el diario Trome negando así que haya dejado de cumplir con el régimen de visitas acordado para ver a su hija.

“Siempre he visto a mis hijos y con ninguna de las otras mamás he tenido problemas para visitarlos. Yo me puedo haber matado con las mamás de mis hijos, pero nunca me han prohibido verlos y estoy agradecido con eso”, aclaró el conductor de ‘Préndete’ sobre su relación con las madres de sus otros hijos.

El cantante además se demostró incómodo de que dejaran entrever que era un mal padre, cuando considera que no es así: “Me duele, incomoda y decepciona (…) Hoy soy más intenso, preocupado y pendiente de mis hijos, me acoplo a sus horarios y actividades”.

“Es todo lo contrario, yo no incomodo ni opino de cosas que debería opinar y me pueden decir ‘es lo que te toca’ por todo lo que ha pasado, pero no digo nada, porque soy amplio de mente, para no generar problemas, pero otra cosa es que te agarren de tonto y tonto no soy”, dijo tajantemente.