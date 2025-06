Aprovechando la ocasión, el cantante de cumbia también fue consultado sobre la declaración de su expareja, quien aseguró ser la “mejor mamá” entre las madres de sus hijos. El conductor de Panamericana no pudo evitar reírse de esta opinión, así como lo hizo su pareja Karla Tarazona, quien lo esperaba en el automóvil.

Por su parte, al ser acusado de no cumplir con el régimen de visitas pautado con su hija menor, este lo negó y advirtió a Pamela Franco: “No, no, no, yo siempre, eso sí les puedo decir que siempre. En ese aspecto, siempre, así que ahora que pase lo que tenga que pasar, ya se van a enterar”, sentenció.