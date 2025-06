Pamela Franco ha encendido la polémica al revelar que Christian Domínguez no respeta el régimen de visitas acordado para su hija, a pesar de la flexibilidad que ella ha mostrado. Esta acusación se da en el marco de una nueva convocatoria a conciliación extrajudicial, donde también se busca revisar la pensión alimenticia . La cantante busca formalizar y dejar por escrito los acuerdos, en beneficio del bienestar de su pequeña.

Pamela Franco tomó la iniciativa de buscar una conciliación extrajudicial con Christian Domínguez tras detectar que no se están cumpliendo los acuerdos sobre las visitas a su hija. La cantante busca dejar por escrito las responsabilidades de cada uno, dejando de lado cualquier conflicto y enfocándose en garantizar estabilidad emocional y legal para la menor.

“Él no tiene días ni horarios de visita por el tipo de trabajo que tenemos, pero sí tiene un régimen. Él tiene un régimen de visitas que no lo cumple y yo no se lo estoy reprochando ni nada, más bien comprendo y se ha dado todo este tiempo las facilidades para que la pueda ver, obviamente siempre viendo el bienestar de mi hija porque todavía es pequeña”, dijo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.