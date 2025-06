La tensión entre Christian Domínguez y Pamela Franco volvió a escalar tras unas recientes declaraciones de la cantante. Aunque ella afirmó ser la expareja más comprensiva del artista y la que menos le ha dado problemas entre las madres del resto de sus hijos, el cantante no tardó en responder con fuerza. Domínguez desmintió públicamente esa versión y dejó en evidencia que la situación entre ambos no es tan cordial como parecía.

“De todas las mamás de sus hijos, he sido yo la que nunca le ha hecho problema, la que dice ‘mira a tu hija’”, llegó a afirmar. Sin embargo, Christian Domínguez no parece estar de acuerdo, pues considera que Pamela ha sido todo lo contrario a lo que ha dicho.

“Es todo lo contrario, yo no incomodo ni opino de cosas que debería opinar y me pueden decir ‘es lo que te toca’ por todo lo que ha pasado, pero no digo nada, porque soy amplio de mente, para no generar problemas, pero otra cosa es que te agarren de tonto y tonto no soy”, respondió en conversación con Trome.