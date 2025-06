La mediática pareja conformada por Marcelo Tinelli y Milett Figueroa atraviesa uno de sus mejores momentos sentimentales, disfrutando de un lujoso viaje por las ciudades más exclusivas de Italia. No obstante, en medio de este idílico paseo, una inesperada queja por parte de Candelaria Tinelli, hija del conductor argentino, captó la atención de todos y dejó entrever que no todo es armonía en el entorno familiar.

“No, no se puede comer así. Baja de ahí, mira esto, no se puede comer así”, se le escucha decir a Candelaria Tinelli en el video, visiblemente fastidiada por el comportamiento del perro. Luego, en su historia de Instagram, agregó con tono irónico: “Esto se fue al pasto. Marcelo Tinelli no le hace caso a nadie”. Ante esta queja, Marcelo no tardó en reaccionar y, entre risas, le respondió con humor: “Jajajaj, vuelvo rápido a poner orden”.