Según explicó Flavia, no hubo ninguna traición de por medio. Aseguró que en ese momento Ale tenía una relación con otra persona y ni siquiera estaba al tanto del vínculo entre Mayra y Pablo. Además, dejó claro que la cercanía entre Fuller y Goñi no era tan fuerte como muchos pensaban: “Ale tenía novio, cada uno estaba en lo suyo. Recién habíamos empezado la novela ('Ven baila quinceañera'). No eran y no éramos supercercanos en ese entonces”, afirmó.