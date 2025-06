Luego de revelar que tuvo una última noche con Christian Cueva antes de que este anunciara su ruptura oficial, Pamela López sorprendió al lanzar un contundente mensaje al futbolista. La modelo se mostró decidida a cerrar ese ciclo y pidió formalizar su divorcio , dejando claro que ya no quiere seguir atada al padre de sus hijos.

Durante un reciente enlace con América Espectáculos, Pamela López compartió detalles sobre su situación actual con Christian Cueva. La influencer confirmó que, pese a la ruptura sentimental, su divorcio aún no se ha concretado debido a la falta de comunicación entre ambos.

"Ya me quiero divorciar para hacer mi vida tranquila, en paz", expresó con firmeza, dejando claro que busca cerrar este capítulo cuanto antes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su sorpresiva invitación al futbolista: un mensaje directo en el que le sugiere que se comunique con ella para resolver, finalmente, los temas legales que los mantienen unidos.

“Ayer se hizo una visita en el colegio de mis hijos, la cual no estoy de acuerdo la forma cómo se da, la vez pasada interceptó la movilidad, esta vez aparece en el colegio de mis hijos sin previo aviso. Soy la mamá y debo estar comunicada”, reclamó con firmeza.

Esta no sería la primera vez que el jugador actúa sin coordinación. En una ocasión anterior, interceptó la movilidad escolar de los niños, lo que, según Pamela, causó susto y ansiedad en ellos. La empresaria también cuestionó la falta de continuidad afectiva por parte del futbolista, sobre todo en fechas importantes.

“Cómo le explicas a un niño de siete años que no estuviste en su cumpleaños, en navidad, en su graduación, no lo llamas, no sabes nada de su vida y apareces como un Aladino en su colegio y desapareces de la misma forma”, lamentó.